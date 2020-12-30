Матыцин уверен, что через два года РУСАДА восстановят в правах

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о том, что через два года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должны восстановить в правах, передает RT.

«Надеюсь, после завершения двухлетнего периода РУСАДА автоматически восстановят в правах. Не слышал ни о каких претензиях, связанных с качеством и профессионализмом работы агентства», — сказал Матыцин.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Россию от крупных соревнований до 16 декабря 2022 года.



Ранее Матыцин пообещал поддержку оргкомитету Евро-2020 в Санкт-Петербурге.