Стало известно вещество, которое нашли в допинг-пробе Коноваловой
Андрей Черников
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Российская биатлонистка Виктория Коновалова сдала положительный допинг-тест на оксандролон, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Напомним, 20-летнюю спортсменку дисквалифицировали на четыре года.
Дисквалификация Коноваловой отсчитывается с 15 декабря.
Ранее сообщалось о том, что Коновалова дисквалифицирована на четыре года за допинг.