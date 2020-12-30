Стало известно вещество, которое нашли в допинг-пробе Коноваловой

Российская биатлонистка Виктория Коновалова сдала положительный допинг-тест на оксандролон, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Напомним, 20-летнюю спортсменку дисквалифицировали на четыре года.

Дисквалификация Коноваловой отсчитывается с 15 декабря.



Ранее сообщалось о том, что Коновалова дисквалифицирована на четыре года за допинг.