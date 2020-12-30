Кандидат в президенты «Барселоны» назвал имя преемника Кумана на посту тренера команды

Виктор Фонт, кандидат в президенты каталонской «Барселоны», назвал имя преемника Рональда Кумана на посту тренера команды, передает Marca.

«Мы должны дать Куману время. Но если у него не будет получаться, Хави станет тренером в следующем году», — сказал Фонт.

Также он отметил, что Хави также станет спортивным директором команды.

«Он сможет совмещать две должности, как это делал Алекс Фергюсон», — добавил Фонт.



Ранее «Барселона» не смогла переиграть «Эйбар» в матче чемпионата Испании.