Кандидат в президенты «Барселоны» назвал имя преемника Кумана на посту тренера команды
Андрей Черников
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Виктор Фонт, кандидат в президенты каталонской «Барселоны», назвал имя преемника Рональда Кумана на посту тренера команды, передает Marca.
«Мы должны дать Куману время. Но если у него не будет получаться, Хави станет тренером в следующем году», — сказал Фонт.
Также он отметил, что Хави также станет спортивным директором команды.
«Он сможет совмещать две должности, как это делал Алекс Фергюсон», — добавил Фонт.
Ранее «Барселона» не смогла переиграть «Эйбар» в матче чемпионата Испании.