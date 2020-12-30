Английская премьер-лига (АПЛ) не планирует прерывать сезон из-за коронавируса, сообщает Sky Sports.

Напомним, 29 декабря лига сообщила о 18 случаях заражения коронавирусом среди игроков и сотрудников клубов за неделю.

Отмечается, что руководство АПЛ не рассматривала вопрос с приостановкой сезона, а клубы не вносили соответствующее предложение.



Ранее сообщалось о том, что клубы АПЛ обеспокоены ситуацией с возможной приостановкой сезона.