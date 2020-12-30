Нурмагомедов рассказал об эмоциях перед боем с Макгрегором
Карен Саркисян
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал об эмоциях перед боем с ирландским бойцом смешанных единоборств (MMA) Конором Макгрегором.
Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram видео с моментом перед боем.
«Момент, когда мои физические возможности и ментальная стойкость сошлись на одном уровне», — написал он.
Напомним, что Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором в октябре 2018 года.
Ранее Хабиб включил Макгрегора в тройку сильнейших бойцов в UFC.