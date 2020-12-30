Нурмагомедов рассказал об эмоциях перед боем с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал об эмоциях перед боем с ирландским бойцом смешанных единоборств (MMA) Конором Макгрегором.

Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram видео с моментом перед боем.

«Момент, когда мои физические возможности и ментальная стойкость сошлись на одном уровне», — написал он.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

Ранее Хабиб включил Макгрегора в тройку сильнейших бойцов в UFC.