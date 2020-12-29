Сборная Германии в овертайме переиграла Словакию в матче МЧМ-2021

Сборная Германии в овертайме переиграла команду Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира 2021 года по хоккею.

Встреча, прошедшая в канадском Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:3. В составе победителей две шайбы забросил Тим Штюцле, голами отметились Флориан Элиас и Марио Циммерман. У проигравшей команды дубль оформил Михал Мразик, также отличился Алексей Миклуха.

В следующем матче сборная Словакии встретится с Финляндией, а команда Германии сыграет со Швейцарией.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции перед игрой с Россией одержала 54-ю победу подряд на групповых этапах МЧМ.

Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Группа A

Словакия U20 — Германия U20 — 3:4 (1:1, 2:2, 0:0, 0:1)

0:1 — Штюцле (Элиас, Гнип) — 05:39

1:1 — Мразик (Гольян) — 10:07 (4x5)

2:1 — Миклуха (Коленич, Элиаш) — 23:10

2:2 — Штюцле (Гнип) — 28:13 (5x4)

3:2 — Мразик (Немец, Еллуш) — 34:41 (5x4)

3:3 — Элиас (Гнип, Петерка) — 39:14 (5x4)

3:4 — Циммерман (Петерка, Штюцле) — 64:01 (4x3)