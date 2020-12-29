Нападающий сборной Швеции получил травму перед игрой с Россией на МЧМ-2021

Сборная Швеции обыграла национальную команду Австрии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Встреча проходила в Эдмонтоне и завершилась со счетом 4:0.

Отметим, что во втором периоде игры нападающий сборной Швеции Лукас Рэймонд получил травму после неудачного столкновения с бортом.

Напомним, что сборная России сыграет со Швецией 31 декабря. Начало игры – 5:30 мск.



Ранее Сборная России проиграла Чехии в матче МЧМ-2021.