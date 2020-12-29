Сборная Швеции перед игрой с Россией одержала 54 победу подряд на МЧМ

Сборная Швеции обыграла национальную команду Австрии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Встреча проходила в Эдмонтоне и завершилась со счетом 4:0.

Таким образом, сборная Швеции одержала 54 победу подряд на групповых этапах МЧМ.

Напомним, что сборная России сыграет со Швецией 31 декабря. Начало игры – 5:30 мск.



Ранее Сборная России проиграла Чехии в матче МЧМ-2021.