Нурмагомедов обратился к российским биатлонистам
Карен Саркисян
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ» обратился к российским биатлонистам.
Нурмагомедов пожелал российским биатлонистам здоровья и удачи перед пятым этапом Кубка мира по биатлону.
По мнению российского бойца, биатлонистам нужно больше тренироваться.
«Если и нет медалей, виновата команда и вы сами. Повторюсь, нужно тренироваться и готовиться», — добавил он.
Напомним, что пятый этап Кубка мира пройдет в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января 2021 года.
Ранее Нурмагомедов рассказал о переговорах с UFC о возвращении в октагон.