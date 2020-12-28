Биатлонисты Павлова и Елисеев выиграли «Рождественскую гонку»

Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев выиграли «Рождественскую гонку» в Рупольдинге.

Спортсмены одержали победу в обеих гонках — масс-старте и пасьюте.

Второе место в двух забегах заняла пара Франциска Пройс — Симон Шемпп из Германии.

Третьими в преследовании стали Денизе Херрман и Бенедикт Долль из Германии, а в масс-старте — Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард из Австрии.

Ранее сообщалось, что комментатор Дмитрий Губерниев оценил составы мужской и женской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.