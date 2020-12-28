Биатлонисты Павлова и Елисеев выиграли «Рождественскую гонку»
Вадим Балканов
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Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев выиграли «Рождественскую гонку» в Рупольдинге.
Спортсмены одержали победу в обеих гонках — масс-старте и пасьюте.
Второе место в двух забегах заняла пара Франциска Пройс — Симон Шемпп из Германии.
Третьими в преследовании стали Денизе Херрман и Бенедикт Долль из Германии, а в масс-старте — Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард из Австрии.
Ранее сообщалось, что комментатор Дмитрий Губерниев оценил составы мужской и женской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.