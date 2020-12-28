Объявлен состав мужской сборной России на январские этапы КМ по биатлону
Антон Борисов
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Тренерский штаб сборной России определился с составом мужской национальной команды на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
В состав сборной на этапы Кубка мира включены Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский, Антон Бабиков.
На Кубке IBU выступят Семен Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов.
Январские этапы Кубка мира пройдут в немецком Оберхофе (8-10 января,13-16 января) и итальянском Антхольце (21-24 января).
Ранее стал известен состав женской биатлонной сборной России на январские гонки.