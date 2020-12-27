Защитник ЦСКА рассказал о потасовке с игроками «Спартака»

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о потасовке с игроками московского «Спартака».

По словам Карпова, защитника «Спартака» Ребров и Ещенко напали на него ни за что.

Защитник ЦСКА отмечает, что нападающий московского клуба в одном из игровых эпизодов отмахнулся и попал ему по лицу.

«Для меня все игры очень важны. На «Спартак» нет какого-то особого настроя», — добавил он.

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