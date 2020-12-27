Стал известен состав женской биатлонной сборной России на январские гонки

Стал известен состав женской сборной России на январские этапы Кубка мира по биатлону.

В список участниц Кубка мира, опубликованный Союзом биатлонистов России (СБР), вошли Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Наталья Гербулова и Екатерина Носкова.

На Кубке Международного союза биатлонистов (IBU) выступят Татьяна Акимова, Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Ольга Мощенкова, Елизавета Каплина, Валерия Васнецова и Полина Шевнина.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по биатлону Александр Логинов будет готовиться к январским этапам Кубка мира самостоятельно.