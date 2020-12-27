Гендиректор «Рубина» рассказал о главной задаче клуба

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о главной задаче клуба, передает «БИЗНЕС Online».

«Основная задача — создать боеспособный коллектив. Мы ее делаем практически с нуля. Недавно у нас десять человек выступали на правах аренды. Мы собрали новую команду и сейчас ее смотрим», — сказал Сайманов.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» занимает девятое место, набрав 28 очков.



Ранее в «Рубине» анонсировали новогоднюю песню Леонида Слуцкого на английском языке.