Овечкин рассказал о своем отношении к Трампу

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Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал о своем отношении к президенту США Дональду Трампу, передает Teamrussia.

Овечкин отметил, что Трамп является веселым и дружелюбным человеком. Игрок рассказал, что политик болеет за «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, Овечкин является трехкратным чемпионом мира.

Ранее Овечкин назвал Путина лучшим президентом.