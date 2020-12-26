Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от победы сборной России над США в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«5:3 в матче со сборной США. Два необязательных и случайных удаления. Два нереализованных выхода один на один. Шикарный второй период.

Сборная России открыла МЧМ по хоккею с самой сильной (после нас) командой турнира вполне себе уверенной победой. Очень круто контролировали шайбу, ну а наш вратарь Ярослав Аскаров в очередной раз показал, почему его задрафтовали в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) под 11-м общим номером.

Гимн пели все (и это всегда мурашки). Ждем теперь Чехию», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев признан лучшим игроком в матче против США.