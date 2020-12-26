Ларионов прокомментировал победу сборной России над США на МЧМ-2021

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал победу над сборной США в матче первого тура группового этапа МЧМ-2021. Его слова передает «Чемпионат».

Специалист отметил, что крайне важно было удержать счет 4:1, чтобы соперник, в случае заброшенной шайбы, не почувствовал уверенности и не побежал в атаку.

Ларионов заявил, что его подопечные терпеливо разыгрывали шайбу, смогли создать давление на вратаря, чем заслужили итоговый успех.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Василий Пономарев признан лучшим игроком в матче против США.