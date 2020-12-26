Носов назвал «шакалами» участников драки между Минеевым и Исмаиловым

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Дмитрий Носов жестко раскритиковал участников драки между бойцами смешанных единоборств (ММА) Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

По его словам, конфликтующие стороны могли решить вопрос без посторонней помощи.

«Ребятам надо было создать ажиотаж, но все переросло в большую потасовку. Больше всего в таких моментах раздражают «шакалы», которые включаются в драку и бьют лежачего ногами... Это не по-мужски. Два мужчины сами разберутся всегда! Или их надо растащить. Но толпой выпрыгивать в ринг — это уже шлак.

Считаю, что именно этих людей надо идентифицировать и сажать в ИВС на сутки или двое. И влуплять административку!» — написал Носов.

Ранее сообщалось, что нокаут в исполнении американского бойца MMA Хоакина Бакли назван лучшим в 2020 году.