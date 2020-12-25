Слуцкая восхитилась выступлением Коляды на чемпионате России

Экс-фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала выступление Михаила Коляды на чемпионате России, передает RT.

«Для меня Коляда на десять голов выше всех тех, кого я сейчас вижу. Это не означает, что мне не нравятся другие фигуристы. Очень понравились Андрей Мозалев, Марк Кондратюк. Но не могу их сравнить с Колядой», — сказала Слуцкая.

Напомним, Коляда стал победителем соревнований.



Ранее Алексей Ягудин оценил прокат Коляды на ЧР по фигурному катанию.