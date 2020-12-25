Слуцкая восхитилась выступлением Коляды на чемпионате России
Андрей Черников
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Экс-фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала выступление Михаила Коляды на чемпионате России, передает RT.
«Для меня Коляда на десять голов выше всех тех, кого я сейчас вижу. Это не означает, что мне не нравятся другие фигуристы. Очень понравились Андрей Мозалев, Марк Кондратюк. Но не могу их сравнить с Колядой», — сказала Слуцкая.
Напомним, Коляда стал победителем соревнований.
Ранее Алексей Ягудин оценил прокат Коляды на ЧР по фигурному катанию.