Нигматуллин назвал самое обидное событие 2020 года
Андрей Черников
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Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин назвал самое обидное событие 2020 года, передает «Чемпионат.com».
«Самый обидный момент уходящего года? Оставляем за скобками коронавирус — это самое обидное. Все остальное уходит на второй план. Даже выступления наших команд в еврокубках», — сказал Нигматуллин.
Напомним, в весеннюю часть еврокубков от России смог пробиться лишь «Краснодар», который сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.
Ранее Андрей Аршавин дал скептический прогноз о будущем российских клубов в Европе.