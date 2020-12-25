Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин назвал самое обидное событие 2020 года, передает «Чемпионат.com».

«Самый обидный момент уходящего года? Оставляем за скобками коронавирус — это самое обидное. Все остальное уходит на второй план. Даже выступления наших команд в еврокубках», — сказал Нигматуллин.

Напомним, в весеннюю часть еврокубков от России смог пробиться лишь «Краснодар», который сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.



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