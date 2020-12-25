Трусова оценила свое выступление в короткой программе на ЧР
Андрей Черников
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Фигуристка Александра Трусова оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате России, передает ТАСС.
«Я хотела откататься чисто сегодня. По некоторым причинам тройной аксель не могу сейчас прыгать, поэтому был двойной. Постараюсь сделать свое дело хорошо в произвольной программе», — сказала Трусова.
Напомним, после короткой программы спортсменка занимает четвертое место.
Ранее Инна Гончаренко дала важный совет Трусовой.