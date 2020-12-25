Хоккеист «Тампы» Кучеров перенесет операцию в Нью-Йорке
Андрей Черников
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Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров перенесет операцию в Нью-Йорке, передает «СЭ».
Операция состоится в ближайшее время.
Напомним, спортсмен получил тяжелое повреждение бедра. Генменеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа рассказал, что россиянин может пропустить весь регулярный сезон, который пройдет с 13 декабря по 8 мая.
Ранее Кучеров получил травму.