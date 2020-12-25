«Локомотив» не ведет переговоров с Асхабадзе

Московский «Локомотив» не ведет переговоры с Романом Асхабадзе относительно его работы в команде, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-службу красно-зеленых.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Асхабадзе, который являлся генеральным директором московского «Спартака», может занять аналогичную должность в «Локомотиве».

Сейчас Асхабадзе занимает должность гендиректора в воронежском «Факеле».



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