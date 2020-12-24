Бойцы ММА Исмаилов и Минеев устроили массовую драку в Москве

Российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили потасовку в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Словесная перепалка между спортсменами на турнире AMC Fight Nights переросла в потасовку, после чего в клетку вбежали болельщики, началась массовая драка.

Отметим, что дерущихся между собой оппонентов разнимали сотрудники полиции и ОМОНа.



Ранее сообщалось, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Энтони Петтис объявил об уходе из промоушена.