Гимнастка Солдатова объявила о завершении карьеры

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает ТАСС.

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, моя любовь, моя страсть. Я никуда не ухожу из нее — она будет всегда со мной.

Я очень надеюсь, что мне удастся реализовать все мои цели и мечты», — заявила Солдатова.

Напомним, что 22-летняя спортсменка приостановила соревновательную деятельность в сентябре 2019 года, когда у нее обнаружились проблемы с пищевым поведением.

Ранее сообщалось, что Александра Степанова и Степан Букин выиграли короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в ритм-танце.