Новый глава «Локомотива» подал заявление о выходе из состава совета директоров ЦСКА
Карен Саркисян
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Новый глава московского «Локомотива» Александр Плутник подал заявление о выходе из состава совета директоров ЦСКА, сообщает официальный сайт московского клуба.
Напомним, что на собрании акционеров «Локомотива» был избран новый состав совета директоров московского клуба, в который вошли Александр Плутник, Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов и Виктор Шендрик.
Председателем нового совета директоров был избран заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Плутник.
Ранее Кикнадзе прокомментировал уход с поста гендиректора «Локомотива».