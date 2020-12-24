Новый глава «Локомотива» рассказал о целях на вторую часть сезона
Карен Саркисян
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о целях московского клуба на вторую часть сезона, передает «Матч ТВ».
По словам главы «Локомотива», цель московского клуба — это борьба за самые высокие места в чемпионате России и борьба за Кубок России.
Плутник отмечает, что предстоит совместная большая работа.
«Компания РЖД будет поддерживать «Локомотив» и во всем помогать клубу, тренерам и игрокам», — добавил он.
Ранее нового главу «Локомотива» убрали из списка совета директоров ЦСКА.