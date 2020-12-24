Кухарчук признан лучшим игроком декабря в РПЛ
Карен Саркисян
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Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук признан лучшим игроком декабря в Российской премьер-лиге, сообщает официальный Twitter РПЛ.
Напомним, что «Химки» одержали две победы и один раз сыграли вничью в трех матчах РПЛ в декабре.
После 11 туров РПЛ подмосковный клуб набрал 25 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Черевченко признан лучшим тренером декабря в РПЛ.
Илья Кухарчук – лучший игрок #ТинькоффРПЛ в декабре! ��— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 24, 2020
�� Болельщики проголосовали за Сердара Азмуна. Эксперты РПЛ и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свои голоса за Илью Кухарчука ��#ИгрокМесяцаРПЛ #Химки #Кухарчук pic.twitter.com/YYoz1KB0Xw