Олимпийский чемпион выступил против сноса спорткомплекса ЦСКА в Москве

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили выступил против сноса части спорткомплекса ЦСКА в Москве и передачи территорий частным застройщикам, передает Telegram-канал Mash.

Напомним, что обсуждается возможность снова Дворца спортивных единоборств и Дворца тенниса.

Сообщается, что на месте спорткомплекса будут построены офисы и другие коммерческие помещения.

По мнению президента ФСБР, отдавать знаковые для советского и российского спорта места в частные руки нельзя.

Мамиашвили отмечает, что подписал петицию на имя президента вместе с другими спортсменами.

«Нужны люди, для которых ЦСКА не пустой звон, а сохранение традиции. Это величие, ответственность перед теми поколениями. А сегодня спорт — это Дзюба, к сожалению», — добавил он.

Ранее нового главу «Локомотива» убрали из списка совета директоров ЦСКА.