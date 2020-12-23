Новый глава «Локомотива» Плутник входит в совет директоров ЦСКА

Новый предатель совета директоров московского «Локомотива» Александр Плутник входит в совет директоров столичного ЦСКА.

Он сменил на этом посту Анатолия Мещерякова, об уходе которого было объявлено также 23 декабря. Стоит отметить, что в состав совета директоров армейского клуба Плутник входил с мая 2020 года.

Вероятно, из состава совета директоров ЦСКА Плутник будет исключен, или же он выйдет сам, на ближайшем заседании.

Также в совет директоров «Локомотива» вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» официально объявил об изменениях в руководстве.