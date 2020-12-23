В ЦСКА назвали слухами информацию о выдвижении Акинфеева в Госдуму
Вероника Кузьминова Эксклюзив
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Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов назвал информацию о возможном выдвижении вратаря Игоря Акинфеева в Госдуму слухами. Представитель клуба отказался комментировать «Газете.Ru» уход футболиста из клуба.
«Слухи я не комментирую. Мы клуб серьезный, мы комментируем только факты», — сказал Аксенов.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщали, что партия «Единая Россия» рассматривает несколько потенциальных кандидатов в Госдуму от Москвы. В числе них футболист Игорь Акинфеев, певицы Валерия и Алла Пугачева и комик Павел Воля.
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