Игорь Рабинер встал на защиту Виктора Гончаренко

Спортивный журналист Игорь Рабинер в программе «На грани фола - Футбольное обозрение» на телеканале «Беларусь 5» встал на защиту главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.

По мнению журналиста, Гончаренко за три года выстроил очень интересную молодую команду в ЦСКА.

Рабинер считает, что московская команда показывает самый интересный и привлекательный футбол в России.

«Никакой отставки Гончаренко быть не должно.Если она произойдет, это будет катастрофическая, грубейшая ошибка!» — добавил он.

Ранее комментатор назвал имя следующего главного тренера ЦСКА.