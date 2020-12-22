Игорь Рабинер встал на защиту Виктора Гончаренко
Карен Саркисян
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Спортивный журналист Игорь Рабинер в программе «На грани фола - Футбольное обозрение» на телеканале «Беларусь 5» встал на защиту главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.
По мнению журналиста, Гончаренко за три года выстроил очень интересную молодую команду в ЦСКА.
Рабинер считает, что московская команда показывает самый интересный и привлекательный футбол в России.
«Никакой отставки Гончаренко быть не должно.Если она произойдет, это будет катастрофическая, грубейшая ошибка!» — добавил он.
Ранее комментатор назвал имя следующего главного тренера ЦСКА.