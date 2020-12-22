СКА обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Петербургский СКА обыграл в серии буллитов московский ЦСКА в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:3 (б)

В составе команды из Санкт-Петербурга отличились Антон Бурдасов, Иван Морозов и Иван Марченко. За ЦСКА шайбы забросили Никита Сошников, Константин Окулов и Максим Шалунов.

Решающий буллит в составе СКА реализовал Кирилл Марченко.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА — ЦСКА — 4:3

1:0 — Бурдасов (Кузьменко, Токранов) — 2:32

1:1 — Сошников (Лайпсик, Чмыхов) — 3:48

2:1 — Морозов (Ткачев) — 45:07

3:1 — Марченко (Тимкин) — 55:05

3:2 — Окулов (Шалунов, Робинсон) — 58:33

3:3 — Шалунов (Мамин, Робинсон) — 59:08

4:3 — Марченко (РБ).

Ранее сообщалось о том, что «Адмирал» из Владивостока в следующем году вернется в КХЛ.