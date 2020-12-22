СКА обыграл ЦСКА в матче КХЛ
Петербургский СКА обыграл в серии буллитов московский ЦСКА в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:3 (б)
В составе команды из Санкт-Петербурга отличились Антон Бурдасов, Иван Морозов и Иван Марченко. За ЦСКА шайбы забросили Никита Сошников, Константин Окулов и Максим Шалунов.
Решающий буллит в составе СКА реализовал Кирилл Марченко.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА — ЦСКА — 4:3
1:0 — Бурдасов (Кузьменко, Токранов) — 2:32
1:1 — Сошников (Лайпсик, Чмыхов) — 3:48
2:1 — Морозов (Ткачев) — 45:07
3:1 — Марченко (Тимкин) — 55:05
3:2 — Окулов (Шалунов, Робинсон) — 58:33
3:3 — Шалунов (Мамин, Робинсон) — 59:08
4:3 — Марченко (РБ).
Ранее сообщалось о том, что «Адмирал» из Владивостока в следующем году вернется в КХЛ.