В «Локомотиве» не контактировали с директором «Чертаново»
Андрей Черников
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Никто из высшего руководства московского «Локомотива» не предлагал директору «Чертаново» Николаю Ларину рассмотреть возможность занять должность генерального директора, передает «СЭ» со ссылкой на источник, близкого к одному из членов совета директоров красно-зеленых.
Напомним, появилась информация, что Василий Кикнадзе покинет пост генерального директора красно-зеленых.
В турнирной таблице чемпионата России подопечные Марко Николича занимают восьмое место, набрав 28 очков.
Ранее Юрий Семин прокомментировал информацию о возвращении в «Локомотив».