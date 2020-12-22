В «Локомотиве» не контактировали с директором «Чертаново»

Никто из высшего руководства московского «Локомотива» не предлагал директору «Чертаново» Николаю Ларину рассмотреть возможность занять должность генерального директора, передает «СЭ» со ссылкой на источник, близкого к одному из членов совета директоров красно-зеленых.

Напомним, появилась информация, что Василий Кикнадзе покинет пост генерального директора красно-зеленых.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Марко Николича занимают восьмое место, набрав 28 очков.



Ранее Юрий Семин прокомментировал информацию о возвращении в «Локомотив».