Аршавин увидел пользу для Миранчука в конфликте Гасперини и Гомеса

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин увидел пользу для полузащитника Алексея Миранчука в конфликте главного тренера «Аталанты» Джанпьеро Гасперини и Алехандро Гомеса. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, подобным образом итальянский специалист может расчищать место для 25-летнего россиянина в составе.

«За это время в команде Миранчук уже успел забить голы. Я думаю, что этот помогает ему психологически.

Тренер должен сделать из него командного игрока, так как «Аталанта» славится именно командными действиями», — сказал Аршавин.

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