Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Нортуг получил семь месяцев тюрьмы

Двукратный олимпийский чемпион чемпион по лыжным гонкам Петр Нортуг получил семь месяцев тюрьмы за опасное вождение и хранение наркотических веществ. Об этом сообщает NRK.

Отмечается, что сторона обвинения запрашивала у суда возможность наказать норвежца на восемь месяцев.

Также Нортуг был пожизненно лишен права управления транспортными средствами. Сам лыжник оспаривать решение суда не стал.

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Йоханнес Бе поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РУСАДА.