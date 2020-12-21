Судья Панин ужинал с представителями «Сочи» после игры со «Спартаком»

Судья Игорь Панин ужинал с представителями «Сочи» после игры со «Спартаком» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

Утверждается, что рефери находился в ресторане и употреблял спиртные напитки в сопровождении сочинцев.

Сам Панин отрицает факт произошедшего. РФС посчитал данное поведение арбитра неприемлемым и принял решение отстранить его на неопределенный срок.

Напомним, что у «Спартака» возникли вопросы по работе судьи на матче, завершившемся в пользу черноморского коллектива со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил уровень РПЛ.