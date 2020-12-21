Отец Теофимо Лопеса порассуждал о возможности боя своего сына с Ломаченко

Теофимо Лопес-старший порассуждал о поединке между его сыном и украинским боксером Василием Ломаченко.

«Мы не думаем о Ломаченко. Мы думаем о Хосе Рамиресе, или о кассовых боях. Бой с Камбососом в Австралии. Мы можем собрать на стадионе 65 тысяч зрителей. Мой сын может заработать $10 млн», — сказал Лопес-старший на YouTube-канале FightHype.

Напомним, Теофимо Лопес-младший и Василий Ломаченко встретились осенью 2020 года. Американец победил единогласным решением судей.



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