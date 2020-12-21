Хованцев раскритиковал Губерниева, пообещавшего 100 тысяч рублей за медаль
Андрей Черников
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев раскритиковал журналиста Дмитрия Губерниева, который пообещал выплатить российским биатлонистам 100 тысяч рублей за первую медаль, передает ТАСС.
«Все это выглядит некрасиво, в том числе все эти истории с перчатками и ботинками Губерниева. Как дополнительные 100 тысяч рублей могут его заинтересовать? Это просто смешно», — сказал Хованцев.
Наставник отметил, что спортсмен, попадая на Кубке мира на пьедестал, получает гораздо больше.
Ранее Губерниев предложил ранимым спортсменам идти торговать на рынке.