Хованцев раскритиковал Губерниева, пообещавшего 100 тысяч рублей за медаль

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев раскритиковал журналиста Дмитрия Губерниева, который пообещал выплатить российским биатлонистам 100 тысяч рублей за первую медаль, передает ТАСС.

«Все это выглядит некрасиво, в том числе все эти истории с перчатками и ботинками Губерниева. Как дополнительные 100 тысяч рублей могут его заинтересовать? Это просто смешно», — сказал Хованцев.

Наставник отметил, что спортсмен, попадая на Кубке мира на пьедестал, получает гораздо больше.



Ранее Губерниев предложил ранимым спортсменам идти торговать на рынке.