Биатлонистка Казакевич не попала в топ-20 по итогам масс-старта
Андрей Черников
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Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд стала победительницей женского масс-старта, который прошел в рамках этапа Кубка мира в Хохфильцине.
Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф. Замкнула тройку сильнейших Доротея Вирер из Италии.
Российская биатлонистка Ирина Казакевич заняла 24 место.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию гонку.
Ранее российские биатлонисты остались без медалей в 38-й гонке подряд.