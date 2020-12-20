Российские биатлонисты остались без медалей в 38-й гонке подряд
Андрей Черников
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В Хохфильцине завершился мужской масс-старт, который прошел в рамках этапа Кубка мира по биатлону.
Первое место занял Арнд Пайффер из Германии. На второй строчке расположился швед Мартин Понсилуома. Замкнул тройку сильнейших норвежец Тарьей Бе.
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который занял десятое место. Матвей Елисеев стал 20-м, Евгений Гараничев — 21-м, Эдуард Латыпов — 23-м.
Ранее наставник сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал причину провальных результатов.