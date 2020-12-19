«Бавария» переиграла «Байер-04» при помощи дубля Левандовски
Вадим Балканов
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В очередном матче 13-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» переиграла леверкузенский «Байер-04».
Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «БайАрена» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей дубль на свой лицевой счет оформил польский нападающий Роберт Левандовски.
У проигравшей команды отличился Патрик Шик.
Этот успех позволил подопечным Ханса-Дитера Флика набрать 30 очков и выйти на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» обыграл лондонский «Арсенал».