«Бавария» переиграла «Байер-04» при помощи дубля Левандовски

В очередном матче 13-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» переиграла леверкузенский «Байер-04».

Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «БайАрена» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей дубль на свой лицевой счет оформил польский нападающий Роберт Левандовски.

У проигравшей команды отличился Патрик Шик.

Этот успех позволил подопечным Ханса-Дитера Флика набрать 30 очков и выйти на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» обыграл лондонский «Арсенал».