Сборная России обыграла Нидерланды на ЧМ по гандболу

Женская сборная России обыграла Нидерланды на чемпионате мира по гандболу и завоевала пятое место по итогам турнира.

Итоговый счет игры — 33:27 в пользу подопечных Алексея Алексеева.

Напомним, что по ходу мирового чемпионата в отставку был отправлен главный тренер Амборс Мартин, не сумевший вывести свою команду в финальную стадию турнира.

Ранее сообщалось, что полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков подвел итоги 2020 года.