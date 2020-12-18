Норвежский журналист назвал позором решение CAS по иску WADA в отношении РУСАДА

Норвежский журналист Лейф Вельхавн прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает VG.

По словам журналиста, это трагический день для всех, кто переживает о справедливых условиях в спорте.

Вельхавн отмечает, что отдельных спортсменов могут отстранить на четыре года, но допинговое мошенничество, которое стало частью системы, влечет за собой только два года дисквалификации.

«Это позорное наказание», — добавил он.

Напомним, что в ближайшие два года российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом в международных соревнованиях, а России не сможет принимать крупные спортивные турниры.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сможет выступить на Евро-2020 под своим флагом.