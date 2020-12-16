Сэм Эллардайс стал новым главным тренером «Вест Бромвич Альбион»

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«Вест Бромвич Альбион» объявил о назначении Сэма Эллардайса на пост главного тренера на официальном сайте клуба.

Контракт Эллардайса с «Вест Бромвичем» рассчитан на 18 месяцев.

17 декабря тренер проведет первую тренировку в рамках подготовки к матчу 14 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Астон Виллой».

Ранее сообщалось, что Билич будет уволен с поста главного тренера «Вест Бромвича».