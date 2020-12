Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-10 самых упоминаемых спортсменок в Twitter в 2020 году.

Россиянка заняла седьмое место.

Первое место заняла теннисистка Наоми Осака. На второй строчке расположилась еще одна представительница тенниса Серена Уильямс. Замкнула тройку футболистка Меган Рапино.



При составлении рейтинга учитывались посты с 1 января по 30 ноября 2020 года.

