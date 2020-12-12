Аджоев раскритиковал работу арбитра в матче «Химки» — «Арсенал»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о судействе в матче против подмосковных «Химок», передает «Чемпионат.com».

Подмосковная команда победила со счетом 1:0.

Аджоев отметил, что в ворота «Химок» нужно было поставить пенальти за игру рукой. Также он отметил, что за работу VAR сегодня отвечал опытный Сергей Лапочкин, а главным арбитром был судья, у которого нет опыта работы.

«Своим решением Лапочкин подставил молодого коллегу, и его карьера в РПЛ начинается со скандала», — добавил Аджоев.

Ранее «Химки» обыграли «Арсенал» в матче 18-го тура РПЛ.