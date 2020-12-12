Глава World Athletics высказался о ситуации с восстановлением в правах ВФЛА

Глава Международная ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу высказался о ситуации с восстановлением в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает First Post.

«Надеюсь, вопрос решится в обозримом будущем. Не уверен, но буду использовать слово «ближайшее». Плохо, что Россия находится вне нашего спорта», — сказал Коу.

Также он отметил, что дорожная карта восстановления ВФЛА будет датирована началом марта, но он надеется, что это произойдет раньше, а потом организация рассмотрит статус нейтральных спортсменов.

«Существует одна сложность: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще ждет результатов апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивный арбитражный суд (CAS)», — добавил он.

Ранее биатлонист Алексей Слепов был оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил.