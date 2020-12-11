ЦСКА рассматривает вариант отставки Гончаренко

Руководство московского ЦСКА рассматривает вариант отставки главного тренера Виктора Гончаренко после завершения первой части сезона, сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, клуб и специалист последние недели обсуждают совместное будущее.

«Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьезно рассматривается. Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с «Уралом» и «Ростовом»», — сказал источник.

Отмечается, что одним из кандидатов на пост главного тренера команды может быть Василий Березуцкий.

10 декабря ЦСКА потерпел поражение от загребского «Динамо» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы и занял последнее место в группе.

После 17 туров чемпионата России армейцы с 33 очками располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в третьем еврокубковом сезоне подряд занял последнее место в группе.