Казахстанская волейболистка выложила соблазнительное фото в Instagram

Казахстанская волейболистка Кристина Карапетян выложила соблазнительное фото в Instagram.

«Реакция на фото с татуировкой — просто вау! В директе миллион сообщений. Спасибо вам большое. Я кайфую от того, что кайфуете вы. Заглядывая время от времени в мой профиль», — написала спортсменка.

Напомним, волейболистка выступала за за юношескую сборную России, но в 2017 году решила выступать за Казахстан.



Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт выложила в Instagram видео, на котором она тренируется в обтягивающих лосинах.